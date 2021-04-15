США ввели санкции против крымских чиновников и компаний

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Американский Минфин ввёл санкции против пяти физических и трёх юридических лиц из Крыма. Как подчеркнули в ведомстве, эти ограничения налагают дополнительные расходы на Россию «за её насильственную интеграцию с Крымом».

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США определило пять физических и три юридических лица, связанных с оккупацией Россией Крымского региона Украины и серьёзными нарушениями прав человека в отношении местного населения, — говорится в сообщении Минфина США.

Из-за участия в строительстве Керченского моста в санкционный список были включены гендиректор «Мостотреста» Леонид Рыженькин, компании «Ленпромтранспроект» и «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск».

Кроме того, рестрикции введены против четырёх крымских чиновников: регионального министра имущественных и земельных отношений Ларисы Кулинич, главы МВД Крыма Павла Каранды, начальника УФСБ по Крыму и Севастополю Леонида Михайлюка и руководителя регионального ГСУ СК РФ Владимира Терентьева.

В санкционный список также попало симферопольское СИЗО № 1 из-за «зверских условий». Оно стало известным своими «жестокими злоупотреблениями, инфекционными заболеваниями, плохими и бесчеловечными условиями жизни и неадекватной медицинской помощью».

Вся собственность и интересы в собственности этих физических и юридических лиц, которые находятся в Соединённых Штатах или во владении, или под контролем лиц США, должны быть заблокированы, — подчеркнули в Минфине.

Как писал NEWS.ru, Джо Байден подписал указ о введении новых ограничительных мер против России «за действия её правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США». Об этом в четверг, 15 апреля, сообщили представители Белого дома.

Согласно документу, Штаты высылают десять российских дипломатов. Кроме того, США запрещают американским фирмам заниматься прямым приобретением российских долговых обязательств, выпущенных ЦБ, ФНБ или Минфином РФ. Также Вашингтон признаёт ответственной за кибератаку СВР. Американский Минфин, в свою очередь, ввёл санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с вмешательством в выборы.