«Средство зомбирования»: Ганчев оценил уничтоженную телевышку в Харькове Ганчев рассказал, что на телевышке в Харькове было устройство систем ПВО

Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с ТАСС назвал уничтоженную в Харькове телевышку одним из главных «средств зомбирования» людей. Он добавил, что на ней также находилось координационное устройство систем противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Ганчева, в городе уже начались перебои с сигналом цифрового телевидения.

Одно из главных средств зомбирования людей в Харькове уничтожено. Сейчас в городе наблюдаются перебои с сигналом цифрового телевидения. По предварительной информации, на этой вышке было установлено координационное устройство для ПВО. Четкая и слаженная работа профессионалов в действии, — сказал он.

Ранее информацию о взрыве в Харькове подтвердил мэр города Игорь Терехов. В тот момент там была объявлена воздушная тревога. По данным главы военной администрации Харьковской области Олега Синегубова, в городе отмечались перебои с сигналом цифрового телевидения. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев проинформировал, что ВС России нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове, на которой находились системы связи украинской ПВО. По его словам, взрыв был «дикой силы» и почти сразу началась вторичная детонация.