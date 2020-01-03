https://static.news.ru/photo/3d2f8494-2ee2-11ea-842f-fa163e074e61_660.jpg Фото: 87.mchs.gov.ru

Спасатели нашли труп сноубордиста, пропавшего 22 декабря 2019 года около посёлка Эгвекинот. Экстремал исчез после схода снежной лавины на Чукотке, передают сотрудники МЧС.

Длина снежной массы составила 1,3 км, ширина — 30 метров. Это крупнейший подобный катаклизм за 35 лет, говорится на сайте регионального главка МЧС.

К поискам погибшего подключились волонтёры. В районах ЧП расчистили семь тысяч квадратных метров. Территорию осмотрели с вертолёта. Операция осложнялась угрозой схода новой лавины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что снежная лавина шириной около 150 метров и длиной около полукилометра унесла жизни молодой женщины и двух маленьких девочек из группы немецких туристов.

Трагедия произошла на курорте Валь-Пассирия в Альпах на высоте 3000 метров над уровнем моря. Женщина и её семилетняя дочь погибли сразу, другую девочку того же возраста доставили на вертолёте в больницу Санта-Кьяра в Тренто, но медикам не удалось спасти ребёнка.