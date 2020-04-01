Составлен рейтинг самых весёлых названий сёл и деревень в России

https://static.news.ru/photo/836d1a44-7437-11ea-a1dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Туристический портал ко Дню смеха составил рейтинг самых весёлых и смешных названий российских деревень, сёл и хуторов. Самыми «весёлыми» признаны поселения в Краснодарском крае, Удмуртии и Смоленской области.

Рейтинг возглавил кубанский хутор Весёлая жизнь, — говорится в сообщении «ТурСтат».

В топ-10 самых смешных названий вошли удмуртское село Балдейка, деревня Бодуны в Смоленской области, деревня Жадины в Новгородской области, село Лох в Саратовской области, деревня Зады в Иркутской области, деревня Пуково в Тверской области, деревня Попки в Псковской области, село Хохотуй в Забайкалье и воронежский хутор Хренище.

Как писал NEWS.ru, продажу земли в заповедниках могут разрешить в России. Такую инициативу на рассмотрение Госдумы внесли глава комитета по природным ресурсам Николай Николаев и его коллега Сергей Крючек. Депутаты считают, что люди, проживающие в зоне особо охраняемых территорий, должны иметь право выкупить в собственность землю у парков и заповедников. На сегодня поселения и отдельные жилые дома есть на территории 23 национальных парков, 18 государственных заповедников и 12 федеральных заказников.