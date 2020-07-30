Собянин не уверен в возможности провести масштабный День города

https://static.news.ru/photo/9a9df858-d26c-11ea-a73c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о подготовке к празднованию Дня города. По его словам, сейчас нет полной уверенности, что можно будет организовать масштабное празднование.

Он рассказал, что столичные власти начинают подготовку к праздничным мероприятиям «потихоньку».

У нас нет полной уверенности, что мы сможем провести День города, что нам позволит это эпидемическая ситуация. Хотя я очень надеюсь [на это], и вероятность того, что День города будет проведён, масштабно проведён, очень высокая. Поэтому мы, конечно, начинаем потихоньку готовиться к этому большому мероприятию, — сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

Также он сообщил, что в настоящее время пик заболеваемости пройден и сейчас мегаполис находится на минимальном уровне по этому показателю. По его словам, заболеваемость COVID-19 в городе снижаться больше не будет.

Ранее, как писал NEWS.ru, Собянин говорил, что запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится минимум до конца августа 2020 года.