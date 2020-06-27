Снег выпал на Чукотке

https://static.news.ru/photo/e9d1af70-b9b5-11ea-824d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabey.com

Холодные воздушные массы принесли в северные районы Чукотки снегопад, сообщил начальник ФГБУ «Чукотское УГМС» Виталий Кейлер.

Как отметил синоптик, иногда в регионе летом такое случается. В основном, снег шёл на севере региона. На побережье Восточно-Сибирского и Чукотского морей снег выпал, но пролежал недолго. На сопках у нас в Певек снежный покров фактически растаял, передаёт РИА Новости.

Шоком для нас это не стало. Но такое чувство было, что пришла осень, вспомнилось, что живем на севере... Еще неделю до пятницы посидим в холоде, а ближе к выходным всё должно встать на свои места, потеплеет, — прокомментировал Кейлер.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие три дня на Чукотке будет облачно, на большей территории округа будет идти небольшой дождь, на севере — со снегом. На побережье Восточно-Сибирского и Берингова морей придёт ветер с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха составит от 0 до плюс 5 градусов, местами до плюс 10.

Как писал NEWS.ru ранее, 13 июня в Северо-Капской провинции ЮАР после 12 лет засухи выпал снег. Это стало полной неожиданностью для людей, не видевших осадков годами.