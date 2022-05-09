Скульптуру бабушки со Знаменем Победы установили в Костроме

Фото Павел Львов/РИА Новости

Торжественная церемония открытия памятника бабушке со Знаменем Победы в руках состоялась в Костроме. Об этом написал на своей странице «ВКонтакте» глава региона Сергей Ситников.

Скульптура храброй пожилой женщине установлена в Парке Победы.

Весть о пожилой жительнице Харькова, которая не дала украинским неонацистам уничтожить символ Победы нашей страны в Великой Отечественной войне, обошла весь мир, — написал губернатор.

Глава региона назвал бабушку со знаменем символом поколения советских людей, которые помнят, как закончилась Великая Отечественная война и знают, что такое праздник Победы.

Это не просто памятник, а символ связи поколений, — резюмировал Ситников.

История украинской бабушки уже облетела весь мир. Пожилая женщина, обознавшись, вышла встречать со Знаменем Победы украинских бойцов. Те предложили старушке продукты и стали топтать знамя. Женщина отказалась от продуктов и потребовала вернуть флаг, за который воевали её родители.