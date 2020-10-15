Силовики проводят спецоперацию в Волгограде

Фото: nac.gov.ru

За последнюю неделю в Москве число тяжёлых пациентов с коронавирусом, которым проводится искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ), выросло на четверть и сейчас составляет 319 человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

На ИВЛ в больницах Москвы находится 319 человек, это на 25% больше, чем неделю назад, — говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба Москвы. Кроме того, за последнюю неделю в столице на...