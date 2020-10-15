Силовики проводят спецоперацию в Волгограде

Сотрудники ФСБ в данный момент проводят спецоперацию в Кировском районе Волгограда. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
В настоящее время в Кировском районе Волгограда проходит спецоперация, работают сотрудники ФСБ, — сообщил ТАСС информированный источник.
Подробности спецоперации пока не разглашаются.
Как писал NEWS.ru, следователи в Чечне возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после спецоперации против боевиков в Октябрьском районе Грозного. По данным СК, в ходе спецоперации погибли двое стражей порядка, один получил тяжёлое ранение. Все четверо нападавших убиты.