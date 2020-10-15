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Силовики проводят спецоперацию в Волгограде

12:21, 15 октября 2020 235
Фото: nac.gov.ru

Сотрудники ФСБ в данный момент проводят спецоперацию в Кировском районе Волгограда. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В настоящее время в Кировском районе Волгограда проходит спецоперация, работают сотрудники ФСБ, — сообщил ТАСС информированный источник.

Подробности спецоперации пока не разглашаются.

Как писал NEWS.ru, следователи в Чечне возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после спецоперации против боевиков в Октябрьском районе Грозного. По данным СК, в ходе спецоперации погибли двое стражей порядка, один получил тяжёлое ранение. Все четверо нападавших убиты.

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