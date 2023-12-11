Сеть агентов украинских спецслужб раскрыта в Крыму

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Сотрудники ФСБ раскрыли в Крыму законспирированную сеть агентов спецслужб Украины, созданную под контролем кураторов Запада, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства. Они готовили ряд терактов в отношении представителей властей региона, военнослужащих, а также инфраструктуры.

Пресечена деятельность глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб, созданной под контролем так называемых западных кураторов на территории Республики Крым для совершения резонансных диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов государственной власти, военнослужащих ВС РФ и ФСБ, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова, — цитирует агентство сообщение ведомства.

По данным ФСБ, злоумышленники планировали теракты против главы Крыма Сергея Аксенова, спикера республиканского парламента Владимира Константинова, мэра Ялты Янины Павленко и других лиц. Кроме того, они готовили подрывы на железной дороге, электроподстанциях и иных объектах.

Обнаружены 15 схронов, из которых изъяты 37 самодельных взрывных устройств и свыше 200 кг взрывчатки. Задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб, которые причастны к ряду уже совершенных на полуострове диверсий.

Ранее сообщалось, что в Уфе был задержан 26-летний местный житель, завербованный украинскими спецслужбами. По их заданию он собирался подорвать и поджечь несколько административных зданий. При обыске в квартире у мужчины были найдены «коктейли Молотова», самодельное взрывное устройство, а также компоненты для их изготовления.