Семья с двумя малышами легла спать и не проснулась В Кисловодске семья с двумя маленькими детьми отравилась угарным газом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Кисловодске погибла семья, которая состояла из супругов и двух детей, сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. По предварительной информации, они отравились угарным газом. Одному из мальчиков было три года, а другому – четыре месяца. Других подробностей нет.

Сегодня, 26 апреля 2025 года, в одной из квартир многоквартирного жилого дома по ул. Героев Медиков города Кисловодска произошло отравление угарным газом четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних, – сообщили в ведомстве.

Прокуратура Кисловодска начала проверку после трагедии. Специалисты выяснят, как обслуживали газовое оборудование и вентиляцию в доме. По результатам надзорное ведомство может принять меры.

В СУ СК России по региону сообщили, что следователи завели уголовное дело. Они также провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в Тамбове два ребенка надышались угарным газом и умерли. Погибшие — месячный малыш и четырехлетний ребенок. Их родители и 13-летняя сестра были госпитализированы. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи также провели осмотр и изъяли газовое оборудование.