Санкт-Петербург готов к постепенному снятию коронавирусных ограничений

https://static.news.ru/photo/ceed7a02-5e6c-11eb-8ae8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Санкт-Петербурге могут начать постепенно снимать коронавирусные ограничения, если на следующей неделе в городе продолжится снижение заболеваемости. Об этом говорится в отчёте Межведомственного городского координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

В случае устойчивого продолжения падения заболеваемости можно будет уверенно говорить о снижении напряжённости эпидемического процесса и истинном ослаблении второй волны эпидемии. После этого целесообразно инициировать вопрос о ступенчатом снятии ограничений, — указано в документе.

Пока общее число инфицированных в городе остаётся значительным, из-за этого отменять запрет на массовые мероприятия преждевременно. Сократилось число обращений по поводу инфицирования коронавирусной инфекцией, уменьшается число активных больных. В настоящее время свободными остаются 33% коечного фонда для больных COVID-19 или внебольничными пневмониями, сообщается в отчёте.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки 22 445 жителей российских регионов выздоровели после перенесённого коронавируса. Всего за время пандемии от COVID-19 вылечились 3 131 760 человек. Наибольшее число выздоровевших от COVID-19 зафиксировано в Москве (5117), Санкт-Петербурге (2260) и Подмосковье (1189).