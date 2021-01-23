За сутки в России 22 445 человек вылечились от COVID-19

https://static.news.ru/photo/129ae8cc-5e20-11eb-9a3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За прошедшие сутки 22 445 жителей российских регионов выздоровели после перенесённого коронавируса. Всего за время пандемии от COVID-19 вылечились 3 131 760 человек.

По состоянию на 24 января выписано по выздоровлении по России 3 131 760 человек (+22 445 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число выздоровевших от COVID-19 зафиксировано в Москве (5117), Санкт-Петербурге (2260) и Подмосковье (1189).

Всего в России коронавирусом за время пандемии заразились 3 719 400 человек (+21 127 за сутки), скончались от инфекции 69 462 человека (+491 за сутки).

Как писал NEWS.ru, известные на сегодняшний день мутации коронавируса, отличающиеся в основном повышенной заразностью, не создадут больших проблем по сравнению с классической формой заболевания. Однако COVID-19 способен развиться в куда более неблагоприятную форму, считает врач-терапевт и клинический фармаколог Андрей Кондрахин. По его мнению, главная модификация коронавируса, которой стоит опасаться, — это появление у патогена повышенной защиты и устойчивости к иммунному ответу организма носителя.

Ещё одной неприятной мутацией врач назвал беспрецедентное повышение заразности патогена. Такое тоже возможно и даже более вероятно, что вирус сможет развиться до такого состояния, что сможет передаваться от человека к человеку при единичном контакте. При таком сценарии вирус станет «диким», будет свободно перемещаться среди человечества и полностью победить его будет невозможно, подчеркнул Кондрахин.