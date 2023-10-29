«РВ» показала, как ВС РФ противостоят спецгруппам ВСУ на островах у Херсона

Фото: Минобороны РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что диверсионные группы Вооруженных сил Украины переправляются на острова в Херсонской области и прячутся в зданиях. По данным канала, опубликовавшего видео, российская разведка отслеживает эти передвижения. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Канал отмечает, что данные о попытках ВСУ форсировать Днепр передаются российской артиллерии, которая бьет по указанным координатам.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» ранее сообщал, что ВСУ не оставляют попыток ночами переправиться на левый берег Днепра и на острова в Херсонской области. Канал отмечал, что российские военные наносят удары по противнику, когда ему удается сконцентрировать силы в определенном месте. В МО РФ не комментировали эти данные.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал обреченными попытки ВСУ форсировать Днепр. Он считает, что у противника нет возможностей для развития тактического успеха в регионе. По его словам, российские военные готовы сорвать планы ВСУ, которые намеревались форсировать Днепр еще в августе. Губернатор допустил, что отдельные мелкие группы ВСУ могут прятаться на левом берегу реки в районе населенного пункта Крынки и на дачах у Антоновского моста. Он добавил, что российские подразделения их оттуда выбивают.