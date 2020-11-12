Ростовчанин больше месяца ждал отрицательный тест на COVID-19

https://static.news.ru/photo/3b7662e0-24fe-11eb-896e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Житель Ростовской области не мог получить отрицательный результат теста на коронавирус в течение 39 дней после клинического выздоровления, рассказал глава местного Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, насколько долго могут сохраняться положительные результаты анализов, передаёт РИА Новости.

У нас был случай, когда человек первый отрицательный тест сдал на 39-й день после клинического выздоровления, — сказал чиновник.

Всего на территории региона было зафиксировано 34 347 случаев заражения COVID-19, 305 пациентов заболели за последние сутки. 1013 человек погибли, 27 440 — выздоровели.

Ранее, как писал NEWS.ru, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что записаться на сдачу ПЦР-теста на COVID-19 в городе стало проще, число слотов для прохождения тестирования увеличат более чем на тысячу.