https://static.news.ru/photo/feff9a96-cc18-11e9-80b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев.РИА Новости

Росстат, изучив данные региональных министерств образования, назвал субъекты страны с самыми низкими зарплатами учителей.

В тройку с наиболее низкой средней оплатой труда вошли Северная Осетия (21 575 рублей), Ингушетия (21 647 рублей) и Карачаево-Черкесия (21 773 рубля), передаёт « Коммерсант ». В десятку худших также попали Кабардино-Балкария, Дагестан, Ивановская область, Калмыкия, Мордовия, Костромская область и Алтайский край.

Самые высокие зарплаты — у педагогов в Чукотском автономном округе (96 468 рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (91 306 рублей) и в Москве (89 644 рубля).

Ранее News.ru писал, что межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель», имеющий отделения в 20 регионах России, намерен начать кампанию за повышение оплаты труда школьных преподавателей. Речь идёт о работе с местными депутатами в регионах, создании видеороликов в Интернете и организации санкционированных уличных акций и митингов.

Также сообщалось, что Минпросвещения и Минтруд создадут совместную рабочую группу для проработки вопроса о базовом окладе школьных учителей в субъектах РФ. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы по образованию и науке заявила замминистра просвещения Татьяна Синюгина.