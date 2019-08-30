Росстат, изучив данные региональных министерств образования, назвал субъекты страны с самыми низкими зарплатами учителей.
В тройку с наиболее низкой средней оплатой труда вошли Северная Осетия (21 575 рублей), Ингушетия (21 647 рублей) и Карачаево-Черкесия (21 773 рубля), передаёт «
Самые высокие зарплаты — у педагогов в Чукотском автономном округе (96 468 рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (91 306 рублей) и в Москве (89 644 рубля).
Ранее News.ru писал, что межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель», имеющий отделения в 20 регионах России, намерен начать кампанию за повышение оплаты труда школьных преподавателей. Речь идёт о работе с местными депутатами в регионах, создании видеороликов в Интернете и организации санкционированных уличных акций и митингов.
Также сообщалось, что Минпросвещения и Минтруд создадут совместную рабочую группу для проработки вопроса о базовом окладе школьных учителей в субъектах РФ. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы по образованию и науке заявила замминистра просвещения Татьяна Синюгина.