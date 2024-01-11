Россиянка поскользнулась на плохо обустроенном переходе и попала под поезд В Самарской области пожилая женщина попала под поезд и умерла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Самарской области пожилая местная жительница поскользнулась на плохо обустроенном переходе, попала под поезд и умерла, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, родственники погибшей винят в произошедшем власти.

Как пишет канал, ЧП произошло 21 декабря, 61-летняя женщина шла домой в поселок Зубчаниновка и собиралась перейти железнодорожные пути по переходу, который расположен рядом со станцией. По информации канала, женщина поскользнулась, упала и не успела подняться — ее насмерть сбила электричка. Канал отмечает, что спустя две недели родным пострадавшей заявили о том, что дело закроют из-за отсутствия состава преступления.

Родственники считают, что причиной трагедии стал плохо оборудованный переход между путями, который сделан из деревянных досок. По их словам, в день происшествия станции вблизи населенных пунктов и переходы около них не были расчищены, несмотря на обилие снега и льда. Члены семьи погибшей утверждают, что до этого на переходе неоднократно падали люди из-за наледи, а из-за отсутствия реакции местных властей ЧП могут повториться.

Это не единственный случай, даже на моей памяти их было более пяти. В этом поселке живут в основном дети и старики, — поделилась родственница потерпевшей.

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