Москвичка упала с пандуса у гостиницы «Космос» и сломала позвоночник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девушка сломала позвоночник, упав с пандуса возле гостиницы «Космос» в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, инцидент произошел 2 января, когда 30-летняя Александра отправилась в отель со своим приятелем Павлом.

Свободных номеров в гостинице не оказалось, в итоге пара повздорила и решила разойтись по домам. Женщина прошла несколько метров, потеряла равновесие и упала с пандуса. Встать сама она не смогла, и охрана отеля вызвала скорую. Медики выявили у нее перелом позвоночника. Правоохранители выясняют детали случившегося.

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