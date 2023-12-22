Петербуржец поскользнулся возле дома, упал и умер В Санкт-Петербурге мужчина скончался после падения на гололеде

В Санкт-Петербурге местный житель поскользнулся на гололеде, упал и умер, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел на проспекте Юрия Гагарина.

Согласно данным СМИ, 50-летний петербуржец неудачно упал рядом со своим домом 17 декабря. Его доставили в больницу, но через четыре дня пострадавший скончался.

Поскользнувшийся мужчина получил множественные травмы. Врачи диагностировали у него закрытый перелом ноги со смещением и травму в области затылка, — говорится в сообщении.

Проводится проверка. Точные причины смерти мужчины выяснят в ходе экспертизы.

Ранее в Белгородской области женщина поскользнулась у дома и сломала ногу. Ей вызвали скорую помощь, однако машина застряла в снегу. В результате пострадавшую пришлось везти к медикам на надувной «ватрушке». После этого дорога до больницы заняла еще три часа.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге студент колледжа упал с крыши лофт-проекта «Этажи». Молодой человек перелез через ограду, чтобы сделать фото, но поскользнулся и упал. У пострадавшего диагностировали компрессионный перелом позвоночника, сочетанную травму, ушибы внутренних органов.

В Подмосковье ранее рабочий поскользнулся и упал в дробильную машину. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Инцидент произошел на территории коммерческого предприятия в Мытищах.