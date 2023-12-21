Россиянку со сломанной ногой пришлось везти на «ватрушке» из-за бездорожья SHOT: МЧС три часа вытаскивали машину скорой из снега в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительницу Белгородской области почти километр везли на «ватрушке» по заледенелому бездорожью к машине скорой помощи, которая застряла в снегу, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, на помощь вызвали сотрудников МЧС, которые на протяжении трех часов пытались вытащить авто из снега.

По информации канала, женщина проживает в СНТ «Автомобилист-2», она поскользнулась возле дома и сломала ногу. Вызвали врачей, но машина застряла в снегу. В итоге пострадавшую пришлось везти на надувной «ватрушке» к машине скорой помощи, после этого женщину еще три часа везли в больницу.

Как сообщает канал, в настоящее время пострадавшая находится в больнице. Жители садоводческого некоммерческого товарищества обращались в администрацию с просьбой сделать дорогу, но там заявили, что граждане должны самостоятельно за счет собственных средств следить за ней.

Ранее автомобиль сотрудников полиции застрял в снегу в деревне Путилково Московской области. На помощь правоохранителям пришли местные коммунальщики. На опубликованных кадрах видно, как работники коммунальных служб толкают машину со стороны багажника. Отмечается, что это произошло из-за того, что в регионе прошли аномальные снегопады, в столице и области выпало 33% от месячной нормы осадков.