Коммунальщики помогли застрявшим в снегу полицейским в Подмосковье Полицейская машина застряла в снегу в деревне Путилково

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль сотрудников полиции застрял в снегу в деревне Путилково Московской области, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». На помощь правоохранителям пришли местные коммунальщики.

На кадрах видно, как работники коммунальных служб толкают машину со стороны багажника. Накануне в регионе прошли аномальные снегопады, в столице и области выпало 33% от месячной нормы осадков.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что циклон «Ваня» стал причиной появления рекордных сугробов в столице, в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков. По словам специалиста, на столичной метеостанции, расположенной на территории ВДНХ, было зафиксировано выпадение 11 мм осадков. В Тушине выпало 8 мм осадков, на Балчуге — 9 мм. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Долгопрудном (17 мм), второе место занимает Наро-Фоминск (15 мм).

Как сообщалось ранее, из-за непогоды в некоторых регионах России возникли проблемы с электричеством. По данным Министерства энергетики РФ, свыше 228 тысяч граждан остались без света из-за снегопадов, гололедицы и сильного ветра. В настоящее время российские энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.