Рабочий в Подмосковье поскользнулся и упал в дробилку Рабочий из Мытищ погиб после падения в дробильную машину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочий из подмосковных Мытищ поскользнулся и упал в дробильную машину, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. Ведомство проводит на производстве проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности.

Трагедия произошла 13 ноября на территории коммерческого предприятия при проведении производственных работ.

В начале июня в подмосковном городе Раменское погиб рабочий из Узбекистана при попытке попробовать пива из чана на частной пивоварне в отсутствие владельца. Предполагалось, что он захотел попробовать пива из крана, однако оттуда полились дрожжи. После этого рабочий решил зачерпнуть пива сверху, открыл люк и вдохнул пары, из-за которых потерял сознание и провалился внутрь.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области на мине подорвался автомобиль с рабочими, мужчины занимались возведением заграждений на стыке двух государств. Автомобиль ВАЗ-2131 наехал на мину, из-за чего устройство сдетонировало, оба рабочих получили смертельные ранения.