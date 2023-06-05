Подмосковный рабочий утонул в чане с пивом Рабочий в подмосковном Раменском провалился в чан с пивом и погиб

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В подмосковном городе Раменское погиб гастарбайтер из Узбекистана при попытке попробовать пива из чана на частной пивоварне, пишет MK.RU. По предварительным данным, он задохнулся, отравившись углекислым газом.

Инцидент произошел днем 3 июня. Рабочий, которого пригласили облагородить территорию вокруг пивоварни, в отсутствии хозяина производства решил попробовать местного пива. Предполагается, что рабочий захотел попробовать пива из крана, однако оттуда полились дрожжи и отведать напиток не удалось. После этого он решил зачерпнуть пива сверху, открыл люк и вдохнул пары, из-за которых потерял сознание и провалился внутрь.

Когда приехал хозяин территории, он обнаружил, что работа не выполнена, а мастера из Узбекистана нигде нет. В скором времени один из сотрудников сообщил, что на одном из чанов вместительностью 2 тысяч литров открыт люк и отвернут кран. Мужчины заглянули внутрь и вскоре обнаружили на его дне труп.

В Москве ранее погиб рабочий, упав с высоты внутри башни «Федерация» в «Москва-Сити». По предварительной информации, мужчина работал электриком, во время выполнения работ он почувствовал себя плохо.

В августе 2022 года рабочий погиб после обрушения стены старого дома на юго-востоке Москвы. Трагедия произошла во время демонтажа на улице Крутицкий Вал, по данному факту возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ремонте.

В мае на строительной площадке на Шелепихинской набережной в Москве на двоих рабочих упали газобетонные блоки, один из мужчин от полученных травм скончался на месте, другого госпитализировали.