Рабочего в Москве убило упавшим газобетонным блоком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Газобетонные блоки упали на двоих рабочих на строительной площадке на Шелепихинской набережной в Москве, один из мужчин от полученных травм скончался на месте, сообщает столичная прокуратура. По информации ведомства, второй пострадавший госпитализирован.

На строительном объекте на Шелепихинской набережной с высоты на двух рабочих упали газобетонные блоки. В результате один из мужчин погиб на месте, второй госпитализирован, — говорится в сообщении.

Установка обстоятельств произошедшего взята на контроль Хорошевской межрайонной прокуратурой.

По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», инцидент произошел на стройплощадке ЖК бизнес-класса «Сердце столицы».

В Москве ранее погиб рабочий, упав с высоты внутри башни «Федерация» в «Москва-Сити». По предварительной информации, мужчина работал электриком, во время выполнения работ он почувствовал себя плохо.

В августе 2022 года рабочий погиб после обрушения стены старого дома на юго-востоке Москвы. Трагедия произошла во время демонтажа на улице Крутицкий Вал, по данному факту возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ремонте.