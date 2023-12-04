В Петербурге подросток хотел сделать фото и попал в реанимацию Mash: подросток перелез через ограду и упал с крыши «Этажей» в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге студент колледжа упал с крыши лофт-проекта «Этажи», сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, юноша перелез через ограду, чтобы сделать снимки. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с серьезными травмами.

Как пишет «Mash на Мойке», пострадавшим оказался 16-летний подросток. Он пролез через ограду на террасе четвертого этажа, поскользнулся и упал вниз. Юноша получил компрессионный перелом позвоночника, сочетанную травму, ушибы легких, печени, поджелудочной, переломы костей. По данным канала, сейчас он находится в реанимационном отделении.

Ранее сообщалось, что школьник случайно выстрелил другу в лицо из сигнальной ракетницы в «Ростиксе» на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге. Момент выстрела попал на записи с камер видеонаблюдения. На опубликованных кадрах видно, как трое подростков сидят в кафе и что-то активно обсуждают, после чего один из них достает ракетницу и наводит ее на друга.

Пострадавшего юношу госпитализировали с ожогом роговицы глаза, а его друзья, чтобы объяснить случившееся родителям, выдумали экшен-историю. Они рассказали, что на заведение напали бандиты в балаклавах, но во время беседы с полицейскими им пришлось объясниться. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.