В Петербурге школьник выстрелил другу в лицо из ракетницы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Школьник случайно выстрелил другу в лицо из сигнальной ракетницы в «Ростиксе» на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал Readovka. Дети, испугавшись реакции родителей, придумали историю о налете бандитов на заведение. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.

Момент выстрела попал на записи с камер видеонаблюдения. На опубликованных кадрах видно, как трое подростков сидят в кафе и что-то активно обсуждают. Внезапно один из них достает сигнальную ракетницу и наводит ее на друга, после чего производит случайный выстрел. Испугавшись, дети разбегаются, а пострадавший заходит в уборную, чтобы посмотреть на лицо.

Пострадавшего юношу госпитализировали с ожогом роговицы глаза, а его друзья, чтобы объяснить случившееся родителям, выдумали экшен-историю. Они рассказали, что на заведение напали бандиты в балаклавах, но во время беседы с полицейскими им пришлось объясниться.

Ранее сообщалось, что в Сургуте подростки напали на участников вечеринки в честь Хеллоуина, которая проходила в одном из торговых центров. Несовершеннолетние в черной одежде угрожали присутствующим электрошокером и ножом. Есть пострадавшие. Следственный комитет России по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит проверку.