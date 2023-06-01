Российские силы вплотную подошли к Купянску Глава ВГА Харьковской области: российские силы вплотную подошли к Купянску

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Военнослужащий РФ

Российские силы вплотную подошли к Купянску в Харьковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева. По его словам, позиционные бои были на улицах частного сектора.

Купянск разделен на две части рекой Оскол, левый берег Оскола под нашим контролем. Левобережная часть Купянска: вплотную наши войска там находятся. Многие украинские каналы уже не скрывают того факта, что наши вооруженные силы уже вплотную к городу и где-то были позиционные бои именно на улицах самого Купянска, частного сектора, который вплотную к городу, — сказал Ганчев.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил, что российские артиллеристы поразили на Купянском направлении около населенных пунктов Старица и Вишневое два минометных расчета противника.

Кроме того, в Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении Западная группировка войск поразила украинские подразделения в районе четырех населенных пунктов Харьковской области и двух — ЛНР. Кроме того, российские силы пресекли действия трех ДРГ, ликвидировали до 70 военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа.