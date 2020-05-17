Росприроднадзор сообщил об улучшении качества воздуха в период пандемии

Росприроднадзор сообщил о значительном улучшении качества воздуха в Братске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Норильске, Череповце и Чите. Одной из причин таких изменений ведомство считает режим самоизоляции.
Проведённый анализ показывает, что загрязнение атмосферного воздуха в г. Череповце в течение периода ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, уменьшалось, в том числе уменьшилось загрязнение, связанное с выбросами промышленных предприятий, — говорится в сообщении.
Несмотря на положительные показатели, представители ведомства считают, что промышленные предприятия по-прежнему вносят существенный вклад в уровень загрязнения воздуха города.
Однако повышенные уровни содержания в атмосферном воздухе оксида углерода и бензапирена могут быть связаны с работой объектов теплоснабжения и природными пожарами, о чём свидетельствуют имеющиеся данные наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, — подытожили в Росприроднадзоре.
Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус сохраняется в воздухе после разговора. Такое мнение высказали эксперты американских Национальных институтов здравоохранения и Университета Пенсильвании.
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