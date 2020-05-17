Росприроднадзор сообщил об улучшении качества воздуха в период пандемии

https://static.news.ru/photo/1068749a-987b-11ea-8860-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росприроднадзор сообщил о значительном улучшении качества воздуха в Братске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Норильске, Череповце и Чите. Одной из причин таких изменений ведомство считает режим самоизоляции.

Проведённый анализ показывает, что загрязнение атмосферного воздуха в г. Череповце в течение периода ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, уменьшалось, в том числе уменьшилось загрязнение, связанное с выбросами промышленных предприятий, — говорится в сообщении.

Несмотря на положительные показатели, представители ведомства считают, что промышленные предприятия по-прежнему вносят существенный вклад в уровень загрязнения воздуха города.

Однако повышенные уровни содержания в атмосферном воздухе оксида углерода и бензапирена могут быть связаны с работой объектов теплоснабжения и природными пожарами, о чём свидетельствуют имеющиеся данные наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, — подытожили в Росприроднадзоре.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус сохраняется в воздухе после разговора. Такое мнение высказали эксперты американских Национальных институтов здравоохранения и Университета Пенсильвании.