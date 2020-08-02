Роспотребнадзор выявил стабилизацию ситуации с коронавирусом в 80 регионах

https://static.news.ru/photo/6af983ee-d4a9-11ea-9015-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 80 субъектах Российской Федерации наблюдается или стабилизация ситуации с коронавирусом, или снижение числа новых подтверждаемых случаев заболевания.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой приводит ТАСС.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 17,8 млн человек, свыше 685 тысяч умерли, более 10,5 млн выздоровели.

Россия занимает четвёртую строчку по количеству инфицированных. На первом месте — США (4 620 444 человек), на втором — Бразилия (2 707 877 человек), на третьем — Индия (1 750 723). Также в первой десятке стран — ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Иран и Колумбия. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Ватикане (12 человек). Населения государства-анклава составляет 825 человек.

На 2 августа в России — 850 870 случаев коронавирусной инфекции (+5427 за последние сутки), 650 173 выздоровели (+3649 за последние сутки). Умерли 14 128 человек (+70 за последние сутки). Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице — 242 713 (+664 за последние сутки) заболевших, 181 342 выздоровели (+761 за последние сутки), 4485 умерли (+12 за последние сутки).

В первом десятке российских регионов, кроме Москвы, также Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Свердловская область, ХМАО, Иркутская область, Красноярский край, Ростовская и Челябинская области.

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России — в Чукотском автономном округе: 154 случая. При этом 148 человек выздоровели. От COVID-19 в округе умер один человек.