«Республика» закрывает все книжные магазины в Петербурге

https://static.news.ru/photo/4b362060-b94e-11ea-b6e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/respublica

Основатель книжных магазинов «Республика» Вадим Дымов рассказал о закрытии торговых точек в Санкт-Петербурге. После 2,5 месяцев простоя из-за коронавируса торговой сети в Северной столице не хватило оборотных средств на возмещение убытков, пришлось сократить часть персонала и закрыть некоторые магазины.

Все магазины сохранить не удастся — после снятия ограничений, скорее, откроется только часть. Здесь нам важно взаимодействие с арендодателями. Питерские оказались самыми негибкими, поэтому мы пока вынуждены закрыть все магазины в Петербурге, — рассказал Дымов журналистам издания «Собака.ru».

По его словам, «Республика» планирует вернуться в Санкт-Петербург в 2021 году в каких-то новых локациях. Он подчеркнул, что в городе продолжает работу интернет-магазин с улучшенной логистикой.

Дымов рассказал о развитии формата концепт-сторов, когда торговый зал с книгами будет объединён с пространством для проведения мероприятий и кофе-поинтом.

В Санкт-Петербурге работали пять магазинов «Республика». В конце мая сообщалось, что из магазинов вывозят мебель. С 25 июня по 1 июля интернет-магазин предлагает скидку на книги до 90%

NEWS.ru писал что компания Microsoft решила закрыть все свои магазины и полностью перенести продажи в Интернет.