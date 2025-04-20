Пьяный мотоциклист на большой скорости влетел в толпу детей В Иркутской области пьяный мотоциклист на большой скорости влетел в толпу детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В иркутском городе Зима пьяный мотоциклист влетел в группу подростков, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. По данным ведомства, пострадала 15-летняя школьница. Отмечается, что 24-летний водитель выбрал большую скорость для движения.

В результате происшествия 15-летняя местная жительница с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение. У водителя установлено состояние опьянения, с показаниями алкотестера молодой человек не согласился, — рассказали полицейские.

Ранее на трассе А-310 в Челябинской области при столкновении грузовика Iveco и мотоцикла Yamaha погиб водитель двухколесного транспортного средства. Мотоцикл врезался в фуру на огромной скорости, а затем разлетелся на части.

До этого сообщалось, что сотрудник ГАИ в Барнауле догнал байкера, который пытался скрыться, и руками повалил транспортное средство на асфальт. Инцидент произошел на центральной улице — проспекте Ленина. Мотоциклист, после того как упал, попытался встать и убежать, однако у него ничего не вышло — за спиной уже был инспектор. Кроме того, находящаяся рядом машина была готова преградить гонщику путь.