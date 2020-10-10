Путин поздравил жителей Ингушетии с годовщиной присоединения к России

https://static.news.ru/photo/9b1f874e-0ad7-11eb-ad6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ingtourism/vk.com

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Республики Ингушетия с 250-летием единения региона с Россией.

Послание главы государства приводится на сайте Кремля. Авторитетные представители ингушского народа в 1770 году вблизи селения Ангушт на равнине, называемой Барта босе (Склон согласия), принесли присягу на верность Российской империи. Путин отметил, что это событие стало вехой как в укреплении государственности России, так и в судьбе жителей Ингушетии.

Современные жители республики активно участвуют в решении задач страны, реализации проектов в социальной сфере, экономике, туризме и аграрной промышленности, подчеркнул президент. Путин добавил, что жители Ингушетии могут по праву гордиться своими предками, их подвигами и трудовыми свершениями. Глава государства закончил своё поздравительное послание призывом к миру и стабильности как в Ингушетии, так и на всём Северном Кавказе.

Как писал NEWS.ru, Ингушетия вошла в число регионов, где жители ведут самый здоровый образ жизни.