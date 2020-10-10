Путин поздравил жителей Ингушетии с годовщиной присоединения к России

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Республики Ингушетия с 250-летием единения региона с Россией.
Послание главы государства
Современные жители республики активно участвуют в решении задач страны, реализации проектов в социальной сфере, экономике, туризме и аграрной промышленности, подчеркнул президент. Путин добавил, что жители Ингушетии могут по праву гордиться своими предками, их подвигами и трудовыми свершениями. Глава государства закончил своё поздравительное послание призывом к миру и стабильности как в Ингушетии, так и на всём Северном Кавказе.
Как писал NEWS.ru, Ингушетия вошла в число регионов, где жители ведут самый здоровый образ жизни.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен