Прокуратура Псковской области расследует жестокое убийство собаки

https://static.news.ru/photo/878a309a-dfa2-11ea-9942-fa163e074e61_660.jpg Фото: epp.genproc.gov.ru

Глава Псковской области Михаил Ведерников попросил прокурора региона расследовать жестокое убийство собаки, вызвавшее широкий общественный резонанс, и оценить действия районной прокуратуры, не отреагировавшей на этот случай должным образом.

Несколько дней назад общественное объединение «Зоозащита» сообщило об убийстве собаки особо жестоким образом. Сосед хозяйки пса подозвал животное к забору и воткнул нож ему в пасть. По данным зоозащитников, мужчина вёл асоциальный образ жизни. Прокуратура Невельского района не усмотрела в убийстве собаки состава преступления.

Хочу напомнить, что подобные преступления регулируются отдельной статьей Уголовного кодекса, но помимо прочего это тревожный сигнал о психическом состоянии самого преступника. Кто знает, на кого он направит свой нож в следующий раз. Без контроля и разбирательства этот случай оставлять категорически нельзя, — заявил Ведерников в видеообращении в Instagram.

Как отметил губернатор, прокурор Псковской области Иван Грибов обещал взять ситуацию на личный контроль. Ведерников подчеркнул, что разделяет чувства хозяйки. Глава региона напомнил, что хозяева воспринимают собак как членов семьи, а потому такая утрата для женщины очень болезненна.

Ранее NEWS.ru писал об инциденте в Челябинске, где мужчина застрелил собаку на глазах у хозяйки.