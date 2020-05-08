Продажа масок на остановках и в транспорте начнётся в Подмосковье с 12 мая

Защитные маски и перчатки с 12 мая будут продаваться в Московской области на остановках и в общественном транспорте.
Жители региона смогут приобрести их также на вокзалах, автостанциях, автовокзалах, в киосках и ларьках,
С указанной даты ношение масок в общественных местах является обязательным. Несоблюдение этого требования грозит штрафом в размере четырёх тысяч рублей.
Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье продлён режим самоизоляции до конца мая. До 1 июня будут действовать и цифровые пропуска.
Московская область занимает второе место в России по количеству пациентов с коронавирусом. Всего в стране, согласно последним данным, 187,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 26,6 тысячи человек, умерли – 1,7 тысячи. В Москве более 98 тысячи заразившихся, 10,2 тысячи выздоровели, 956 умерли.
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