Продажа масок на остановках и в транспорте начнётся в Подмосковье с 12 мая

https://static.news.ru/photo/6b3744a8-910c-11ea-87f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Защитные маски и перчатки с 12 мая будут продаваться в Московской области на остановках и в общественном транспорте.

Жители региона смогут приобрести их также на вокзалах, автостанциях, автовокзалах, в киосках и ларьках, сообщается на сайте правительства Подмосковье.

С указанной даты ношение масок в общественных местах является обязательным. Несоблюдение этого требования грозит штрафом в размере четырёх тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье продлён режим самоизоляции до конца мая. До 1 июня будут действовать и цифровые пропуска.

Московская область занимает второе место в России по количеству пациентов с коронавирусом. Всего в стране, согласно последним данным, 187,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 26,6 тысячи человек, умерли – 1,7 тысячи. В Москве более 98 тысячи заразившихся, 10,2 тысячи выздоровели, 956 умерли.