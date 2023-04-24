Правительство Красноярского края отправили в отставку Врио главы Красноярского края Котюков отправил правительство региона в отставку

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Врио главы Красноярского края Михаил Котюков

Врио главы Красноярского края Михаил Котюков отправил правительство региона в отставку, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации региона. Все члены администрации продолжат работу до назначения на их должности новых кандидатов.

В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Красноярского края А. В. Усса: досрочно прекратить полномочия членов правительства Красноярского края, — говорится в распоряжении.

В пресс-службе главы региона ТАСС сообщили, что зампредседателя правительства края Сергей Верещагин назначен исполняющим обязанности главы администрации. Ранее этот пост занимал Юрий Лапшин.

20 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Усс был отправлен в отставку. Временно исполняющим обязанности главы региона назначили Котюкова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Усс может получить должность в Совете Федерации. Представитель Кремля не исключил, что экс-глава области займет должность федерального уровня.