Пожар в Иркутске перекинулся на здание ТЮЗа

Фото Кирилл Шипицин/РИА Новости

Пожар в центре Иркутска перекинулся на историческое здание, в котором ранее располагался Театр юного зрителя (ТЮЗ). На место происшествия стянуты все силы Иркутского пожарно-спасательного гарнизона, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Игорь Кобзев.

Прибыл на место пожара в центре Иркутска. Огонь всё-таки перекинулся на здание ТЮЗа, — написал он.

Кобзев пояснил, что здание является объектом культурного наследия. Проект его реконструкции был готов к проведению экспертизы. Размер нанесённого ущерба ещё предстоит определить, но пока выводы делать рано, поскольку пожар не локализован и не потушен.

Губернатор добавил, что огонь распространяется быстро, поскольку под кровлей находится деревянная обрешётка. Кроме того, у здания деревянные перекрытия.

Ранее сообщалось, что пожар в центре Иркутска начался с неэксплуатируемого двухэтажного здания во дворе ТЮЗа. Возгоранию был присвоен третий ранг, на тот момент его площадь составляла порядка тысячи квадратных метров. Причина возникновения пожара пока не установлена.