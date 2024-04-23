Появилось видео задержания мужчины, пытавшегося устроить теракт в Брянске ФСБ опубликовало кадры задержания мужчины, готовившего теракт в Брянске

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Задержание мужчины сотрудниками ФСБ, планировавшего теракт в Брянске, попало на видео, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство. Отмечается, что злоумышленник признался, что должен был устроить взрыв в общественном месте.

Отмечается, что изначально мужчина пытался убедить силовиков, что ни в чем не виноват. Однако на видео видно, как он на велосипеде подъехал к кирпичной стене, на руле при этом висел черный пакет. После мужчина согнулся у здания и стал что-то делать, а на следующих кадрах он уже лежит на земле и говорить оперативникам, что «ничего не делал». Вскрытие содержимого пакета также попало на видео — из него выпадают различные пакетики, а на одном из них прикреплен электродетонатор. После этого задержанный дает признательные показания.

Мне поступило задание поднять тайник со взрывчатым веществом и подготовить террористический акт в одном из общественных мест. После его изъятия был задержан сотрудниками ФСБ России, — сказал он.

Ранее сообщалось, что на сторонника украинских националистов, планировавшего устроить теракт в Брянске, возбудили два уголовных дела. По данным ТАСС, речь идет о статьях об участии в террористической организации и за содействие терроризму.