Полпред в УрФО Якушев самоизолировался из-за COVID-19 в окружении

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев принял решение уйти на самоизоляцию, сообщили в аппарате полпреда, передаёт ТАСС. Это связано со случаями заболевания коронавирусом в окружении Якушева, полпред продолжит работу в удалённом формате.

В связи с выявлением случаев заражения в окружении Владимира Якушева, он ушёл на самоизоляцию. Полпред продолжает работать и контролировать выполнение своих поручений дистанционно, — сказали в аппарате.

В пресс-службе полпредства добавили, что из-за самоизоляции Якушева отложен ряд мероприятий с его участием, пишет URA.RU. В частности, перенесена конференция полпреда по итогам 2021 года, запланированная на 25 ноября.

15 ноября решение о самоизоляции в связи со случаями заражения коронавирусом в близком окружении принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он продолжил работу и проведение совещаний в дистанционном формате.

Двумя днями ранее самоизолировался губернатор Новгородской области Андрей Никитин, это было связано с заболеванием COVID-19 близкого родственника. В начале ноября из-за заражения коронавирусом ушёл на карантин временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев.