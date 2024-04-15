Под Петербургом мужчина выстрелил из ружья в полицейских

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вечером 14 апреля житель города Коммунар в Ленинградской области открыл стрельбу из ружья по полицейским, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. До этого у мужчины возник конфликт с соседом по дому. Никто из силовиков не пострадал.

По прибытии полицейских заявитель сообщила, что у ее супруга возник конфликт с соседом по парадной, в ходе которого последний угрожал ему ножом. Подозреваемый скрылся в своей квартире, а на требование полицейских открыть дверь вышел из квартиры с ружьем и произвел выстрел в их сторону. В дальнейшем неправомерные действия мужчины были пресечены с привлечением сотрудников СОБР МВД России, - говорится в пресс-релизе.

8 апреля стало известно, что Тверской области задержан подозреваемый в расстреле полицейских в Подмосковье. Мужчину вычислили по поступившей на мотоцикл ориентировке. Задержанному 52 года. Сам он отрицает причастность к нападению на сотрудников правоохранительных органов. Двое силовиков получили огнестрельные ранения на проселочной дороге во Фряново. На месте их обнаружили прохожие. Один из полицейских скончался от полученных травм.