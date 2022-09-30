Под Екатеринбургом задержали подозреваемого в диверсии на железной дороге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Свердловской области задержали местного жителя, которого подозревают в попытке совершения диверсии на железной дороге, сообщает региональное управление ФСБ. Отмечается, что в отношении задержанного заведено уголовное дело, с ним проводятся следственные действия, передает ТАСС.

В отношении гражданина, о котором идет речь, следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия»). Он задержан, с его участием проводятся необходимые следственные действия. Иные обстоятельства уголовного дела в интересах следствия на данный момент не разглашаются. Важно отметить, что помощь в поиске и задержании оказали коллеги из МВД, — говорится в сообщении.

По данным агентства, задержанный мужчина установил на железнодорожном перегоне «Реж — Стриганово» в Свердловской области устройство, которое могло привести к сходу состава с путей. Установленное устройство своевременно заметили и устранили сотрудники РЖД. Действия диверсанта не привели к трагедии, пишет ТАСС.

По словам источника агентства, обвиняемого вербовали представители ВСУ. Диверсант также нарисовал граффити в городе Реже с украинскими лозунгами, посвященное запрещенному в России националистическому батальону.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали 24-летнего мигранта за вербовку мусульман в ряды «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По данным силовиков, он пропагандировал радикальный ислам среди уроженцев Средней Азии в Москве и Воронеже. Возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Мужчина находится в СИЗО, ему грозит до 15 лет лишения свободы.