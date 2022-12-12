По делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки» задержаны прораб и сварщик

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Следственный комитет задержал прораба и сварщика по делу о масштабном пожаре в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье. Рабочие подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, говорится в сообщении областного ведомства.

Пожар в торговом центре произошел 9 декабря в 06:00 мск, он начался в торговом центре OBI. В результате гипермаркет сгорел почти полностью, погиб охранник. Основное здание торгового центра не пострадало.

Задержаны прораб и сварщик строительно-технической фирмы, подозреваемые в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к крупному пожару в торговом центре в городе Химки и гибели человека, — сказано в сообщении регионального СУ СКР.

Следователями проведен осмотр здания гипермаркета и прилегающей к нему территории с применением криминалистической техники, включая квадрокоптер. Допрошены порядка 30 свидетелей, осмотрены находившиеся на стоянке возле торгового центра автомобили.

Изъяты 10 системных блоков и шесть серверов, сварочный аппарат, смывы, технические документы здания и строительной организации, которая проводила сварочные работы. Проведены обыски, назначены судебно-медицинская, пожаро-техническая, взрыво-техническая экспертизы.

Ранее в Сети появились кадры последствий пожара в ТЦ «Мега Химки» 9 декабря. Видео опубликовал СК РФ. Огонь быстро распространился на площади 17 тыс. кв. м и полностью охватил строительный магазин OBI, где находились банки с краской и аэрозоли. Прогремело несколько мощных взрывов.