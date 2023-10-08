В Санкт-Петербурге выпал первый снег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый снег частично припорошил некоторые районы Санкт-Петербурга в ночь на воскресенье, 8 октября, рассказал в Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Прошедшие сутки для жителей города на Неве стали самыми холодными с начала мая.

В Санкт-Петербурге первые +3 градуса, это самая холодная ночь с 7 мая этого года, тогда было +2,4 градуса. Похолодание пришло на несколько дней, и до 12 числа теплее ночей уже не будет, можно даже рассчитывать и на более низкие температуры в районе +2 градуса в окрестностях города, и минус слабый может быть. Выходные дни получаются еще хуже, чем казалось даже вчера. Циклон смещается своим центром с Финского залива прямо через Санкт-Петербург, и, главное, очень медленно. В связи с этим и в воскресенье погода тоже не улучшится, — написал Колесов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил NEWS.ru, что надвигающийся циклон может принести серьезное похолодание в некоторые регионы России. По его словам, в Ленинградской, Архангельской областях, а также в Москве с 9 по 15 октября может выпасть мокрый снег. Он добавил, что уже 40 процентов России — восточнее Урала — покрыто снегом.