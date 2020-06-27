Первый пациент с коронавирусом умер в Республике Алтай

https://static.news.ru/photo/7ba5c2de-b924-11ea-8207-fa163e074e61_660.jpg Фото: Республика Алтай/vk.com

В Республике Алтай зафиксирован первый случай смерти от коронавирусной инфекции. Скончался житель соседнего региона, которого сын привёз в Майминский район Республики Алтай.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона, у мужчины 1932 года рождения несколько раз поднялась температура до 39 градусов. Мужчина не обращался к медикам. Он был госпитализирован только 23 июня в республиканскую больницу с внебольничной правосторонней пневмонией.

Тест на коронавирус от 24 июня показал отрицательный результат. 26 июня заболевший скончался. Вскрытие также не показало наличия в организме коронавируса.

Только при лабораторном исследовании материалов (метод ПЦР) был подтверждён коронавирус. Материалы направлены в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», — заявили в пресс-службе.

У пациента были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, которые способствовали развитию внебольничной пневмонии.

NEWS.ru писал, что в России было проведено более 19 млн тестов на коронавирусную инфекцию. В настоящее время медики наблюдают почти 300 тысяч человек с подозрением на COVID-19.

По данным на 28 июня, в России коронавирус подтверждён у 634 437 человек (+6791 за последние сутки), излечились 399 087, умерли 9073 пациента.