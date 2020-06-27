Первый пациент с коронавирусом умер в Республике Алтай

В Республике Алтай зафиксирован первый случай смерти от коронавирусной инфекции. Скончался житель соседнего региона, которого сын привёз в Майминский район Республики Алтай.
Как
Тест на коронавирус от 24 июня показал отрицательный результат. 26 июня заболевший скончался. Вскрытие также не показало наличия в организме коронавируса.
Только при лабораторном исследовании материалов (метод ПЦР) был подтверждён коронавирус. Материалы направлены в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», — заявили в пресс-службе.
У пациента были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, которые способствовали развитию внебольничной пневмонии.
NEWS.ru писал, что в России было проведено более 19 млн тестов на коронавирусную инфекцию. В настоящее время медики наблюдают почти 300 тысяч человек с подозрением на COVID-19.
По данным на 28 июня, в России коронавирус подтверждён у 634 437 человек (+6791 за последние сутки), излечились 399 087, умерли 9073 пациента.
Добавьте наши новости в избранные источники