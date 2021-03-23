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Пензенское правительство уходит в отставку после увольнения губернатора

06:52, 24 марта 2021 96
Иван Белозерцев Иван Белозерцев Фото: pnzreg.ru

Правительство Пензенской области в полном составе уйдёт в отставку вслед за бывшим губернатором. Это состоится в среду, 24 марта.

Глава региона Иван Белозерцев уже уволен президентом в связи с утратой доверия. Он будет два месяца находиться под стражей по делу о коррупции, пишет «Интерфакс». Досрочные выборы губернатора пройдут в единый день голосования, 19 сентября.

По версии следствия, экс-главе региона давали многомиллионные взятки в обмен на покровительство фармацевтическим компаниям. Эти компании подконтрольны бывшему тестю Николая Баскова Борису Шпигелю. Он тоже отправлен в СИЗО до 20 мая.

Шпигель был госпитализирован с подозрением на инфаркт прямо из зала суда. Также арестована его жена и ещё несколько фигурантов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что статьи УК РФ о получении и даче взятки (290 и 291 соответственно) практически одинаковые. Однако на практике суды всегда жёстче наказывают тех, кто получает незаконное вознаграждение, об этом рассказал адвокат Игорь Бушманов.

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