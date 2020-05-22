Пенсионеров Подмосковья попросили не выходить из дома

https://static.news.ru/photo/a2804a52-9c49-11ea-8aa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Московской области старше 65 пока должны оставаться дома, несмотря на постепенную отмену ограничений. То же касается и людей хроническими заболеваниями, сообщил глава региона Андрей Воробьёв.

Он также напомнил о необходимости носить защитные маски и перчатки в общественных местах.

Угроза никуда не делась, нужно беречь себя. Остальные должны соблюдать правила и быть внимательны. Тогда мы сможем быстрее отменить оставшиеся ограничения, — написал губернатор Подмосковья в социальных сетях.

Как сообщал NEWS.ru, Воробьёв отменил пропускной режим в регионе. С 23 мая цифровые разрешения перестанут быть обязательными для поездок по Московской области.

Вместе с тем, при необходимости въехать в столицу надо будет по-прежнему оформлять московский пропуск.