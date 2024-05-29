Пенсионерка получила срок за «минирование» здания Жительницу Камчатки приговорили к условному сроку за ложный звонок о минировании

Суд Петропавловска-Камчатского приговорил к условному сроку жительницу города за ложную информацию о минировании здания правительства края, сообщили в пресс-службе суда. Пенсионерка получила шесть лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Изучив все представленные доказательства, суд назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы. На основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным, с испытательным сроком два года, — заявили в пресс-службе суда.

Уточняется, что женщина 1952 года сообщила о ложном минировании, находясь в состоянии «крайнего эмоционального возбуждения». Как утверждает сама пенсионерка, она страдает от ряда тяжелых хронических заболеваний. Из-за траты средств на жизненно необходимые лекарства подсудимой не хватает денег на продукты питания. Она полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

Ранее СМИ сообщали об эвакуации торгово-развлекательного центра Columbus, расположенного на юге Москвы неподалеку от станции метро «Пражская». Причины не уточнялись.

До этого в Санкт-Петербурге закрыли для посетителей Нижний парк в Петергофе на неопределенный срок. По информации СМИ, такую меру приняли в связи с анонимной угрозой минирования.