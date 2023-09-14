Пенсионера из Ленобласти зарезали во время прогулки в лесу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилого жителя Приозерского района Ленинградской области нашли мертвым спустя сутки после заявления о пропаже, сообщил источник РЕН ТВ. Мужчина шел в СНТ «Замостье-3» через лесной массив, там на него напал неизвестный. В ходе судебно-медицинской экспертизы было установлено, что пенсионер был зарезан.

11 сентября в результате поисково-спасательных работ мужчину нашли в лесном массиве в 200 метрах от поселка Запорожское, видимых повреждений на теле не было, — рассказал источник.

О пропаже мужчины сообщила его супруга. Специалисты установили, что пенсионеру нанесли колото-резаное ранение грудной клетки, что и стало причиной смерти. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в Москве мужчина получил ножевое ранение в ходе потасовки у станции метро «Котельники». Пострадавшего ударили в область поясницы. Мужчина был госпитализирован. По факту произошедшего проводится проверка.

В Химках тем временем пьяный мужчина зарезал гулявшего с женой прохожего. Ему не понравилось, что москвич сделал замечание за его поведение. Подозреваемого задержали на месте происшествия прибывшие на вызов полицейские. Уточняется, что он является уроженцем Краснодарского края.