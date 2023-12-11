«Пацаны ногами не бьют»: на Алтае школьница избила и унизила пятиклассницу На Алтае школьница избила и унизила девочку, цитируя «Слово пацана»

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В селе Советское Алтайского края семиклассница избила пятиклассницу, при этом унижая ее, пока сверстница снимала происходящее на видео. В финальной части видео, опубликованного Telegram-каналом «Инцидент Барнаул», девочка произносит фразу из сериала «Слово пацана»: «Пацаны ногами не бьют».

Мы тебя каждый день теперь будем чмырить, даже в школе. Нам [все равно] на учителей, нам [все равно] на все. Ты это понимаешь? — говорит семиклассница в видео.

Краевое управление полиции начало проверку по факту инцидента. По данным пресс-службы ведомства, нападение на ребенка произошло 3 декабря. Полиция провела профилактическую беседу с родителями подростков.

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись, на которой запечатлен конфликт и драка между двумя девочками, в результате которой одной из них причиняют телесные повреждения. Установлено, что инцидент произошел 3 декабря этого года в селе Советское, — сообщили в МВД.

Ранее в Сети распространилась видеозапись из Махачкалы, на которой две девушки 16 и 17 лет избивали сверстницу, повалив ее на землю и нанося удары руками и ногами, пока потерпевшая извинялась и просила остановиться. Известно, что несовершеннолетние уже стоят на учете в ПДН.