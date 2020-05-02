Отелям в Сочи посоветовали не открывать бронь с 1 июня

https://static.news.ru/photo/542d5ae4-8c85-11ea-bb87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сочинские власти не рекомендуют отелям разрешать бронь с начала первого летнего месяца до стабилизации ситуации с распространением COVID-19. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский, слова которого приводит администрация.

Сейчас в Сочи продолжает действовать запрет на бронирование и размещение мест в любых средствах размещения, согласно решению российского правительства, которое запретило приём и размещение туристов с 28 марта по 1 июня.

В случае, если эпидемиологическая ситуация останется напряжённой, запрет будет продлён. Поэтому мы не рекомендуем туроператорам и отельерам курорта осуществлять бронирование с 1 июня до нормализации обстановки, — отметил Копайгородский.

В сообщении сказано, что сейчас ведётся постоянный контроль за всеми средствами размещения на территории города. Кроме того, Роспотребнадзор разработал методические рекомендации. В них чётко обозначены начальные шаги по началу работы отелей после окончания пандемии.

Средства размещения откроются только после выполнения ими всех требований по обеспечению норм эпидемиологической безопасности, — сообщил главный санитарный врач по Сочи Владимир Оробей.

Режим карантина изменён на режим самоизоляции на Кубани с 12 апреля. Он продлится до 12 мая.

Сейчас по всему миру коронавирусом заболели уже более 3,3 млн человек, умерли более 238 тыс., более 1 млн выздоровели. В России к этому дню выявлено 124 054 случая COVID-19 в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек. 1222 человека умерли. В Москве — 62 658 заболевших, 6374 выздоровели, 695 пациентов не смогли справиться с опасным заболеванием.

Как писал NEWS.ru, ранее жителям Сочи начали бесплатно выдавать медицинские маски.