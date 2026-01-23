Отец пропавшего в Красноярске ребенка обратился за помощью к жителям города

Владельцам сдаваемого жилья в Красноярске необходимо срочно проверить, кто фактически проживает в их квартирах, так как помещения могут использоваться злоумышленниками для размещения несовершеннолетних, заявил NEWS.ru отец похищенного 14-летнего мальчика Андрей Капля. По его словам, это критически важно для поиска ребенка и может спасти ему жизнь.

Сейчас бросаем клич в городе Красноярске. Если вы сдаете свою квартиру или домик на день или месяц, проверьте, кто в ней сегодня живет. Может оказаться, что ваше жилье намеренно или случайно используется мошенниками для проживания несовершеннолетних, которыми манипулируют злоумышленники. Сходите прямо сейчас и посмотрите, кто живет в вашей квартире на самом деле. В случае если вам станет известно о том, что это другой человек и он подходит по ориентировке, то вызывайте сразу поддержку. Номер оперуполномоченного: +7-923-271-09-65. От ваших действий зависит жизнь, — высказался Капля.

Ранее криминалист Михаил Игнатов предположил, что подростка в Красноярске могли похитить исключительно ради денег. По его мнению, злоумышленники хотят надавить на отца ребенка ради отъема бизнеса.