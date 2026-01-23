Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 11:12

Отец пропавшего в Красноярске ребенка обратился за помощью к жителям города

Отец пропавшего в Красноярске ребенка призвал проверить сдаваемое в аренду жилье

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Владельцам сдаваемого жилья в Красноярске необходимо срочно проверить, кто фактически проживает в их квартирах, так как помещения могут использоваться злоумышленниками для размещения несовершеннолетних, заявил NEWS.ru отец похищенного 14-летнего мальчика Андрей Капля. По его словам, это критически важно для поиска ребенка и может спасти ему жизнь.

Сейчас бросаем клич в городе Красноярске. Если вы сдаете свою квартиру или домик на день или месяц, проверьте, кто в ней сегодня живет. Может оказаться, что ваше жилье намеренно или случайно используется мошенниками для проживания несовершеннолетних, которыми манипулируют злоумышленники. Сходите прямо сейчас и посмотрите, кто живет в вашей квартире на самом деле. В случае если вам станет известно о том, что это другой человек и он подходит по ориентировке, то вызывайте сразу поддержку. Номер оперуполномоченного: +7-923-271-09-65. От ваших действий зависит жизнь, — высказался Капля.

Ранее криминалист Михаил Игнатов предположил, что подростка в Красноярске могли похитить исключительно ради денег. По его мнению, злоумышленники хотят надавить на отца ребенка ради отъема бизнеса.

Красноярск
дети
пропавшие
квартиры
подростки
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
