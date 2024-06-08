Оставленный без присмотра мальчик упал в пруд и утонул в российском регионе Семилетний ребенок утонул в пруду под Петербургом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Оранжерейка Всеволожского района Ленинградской области утонул семилетний мальчик, сообщает 78.ru. Инцидент произошел 6 июня. По информации издания, ребенок был без присмотра взрослых, что привело к трагедии.

Семья мальчика, по имеющимся данным, полная и ранее не состояла на учете в органах. Следственные органы начали уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В настоящее время ведется расследование произошедшего.

Как отмечает телеканал, отцом мальчика является заместитель начальника департамента Комитета по финансам Ленобласти. Ребенок находился в гостях на даче у своих бабушки и дедушки. Трагедия произошла, когда он отправился гулять с другом к пожарному пруду.

Ранее в Зеленоградске Калининградской области подросток утонул, когда пытался спасти своих друзей из воды. Трое несовершеннолетних заплыли за границы пляжа.

Двух мальчиков помладше спасатели смогли вытащить из воды, однако тело старшего подростка позже вынесло на берег. Прокуратура начала проверку для установления обстоятельств смерти мальчика.

До этого четыре человека погибли во время купания в реке Волхов в Великом Новгороде. Молодым людям было от 18 до 20 лет.